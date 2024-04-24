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Разбит автобус, четверо пострадали: в центре Лондона сбежали две лошади
Кадры со сбежавшими в центре Лондона лошадьми
Четыре человека пострадали в Лондоне после того, как несколько лошадей королевской гвардии выбежали на улицы города.
Лошади были замечены в нескольких районах британской столицы, одна из них врезалась в туристический автобус и такси.
Би-би-си сообщает, что лошадей напугал, заставил скинуть наездников и убежать с тренировки шум строительных работ. Всех скакунов уже поймали.
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