Мэрия выставит на торги три земельных участка в Новой Москве

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Во втором квартале 2024 года столичные власти объявят аукцион по сдаче в аренду трех земельных участков в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО, «Новая Москва»), предназначенных для возведения коммерческой недвижимости. Об этом сообщил глава департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Участки общей площадью около 0,4 га расположены в населенных пунктах Вороновское, Марушкинское и Краснопахорское. По результатам аукционов с победителями будут заключены договоры аренды сроком на 2,5 года. Новая инфраструктура будет включать в себя торговые центры и магазины, общая площадь которых превысит 2 тыс. кв. м.

В деревне Косовке планируется постройка торгового объекта площадью более 300 кв. м, а на участке в Марушкино возводится торгово-бытовой комплекс площадью свыше 1,2 тыс. кв. м. В поселке Подсобного Хозяйства Минзаг инвесторы смогут открыть магазин площадью около 450 кв. м.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подчеркнула, что разработка ТиНАО является одним из приоритетных направлений городского развития. Создание новых торговых объектов способствует улучшению качества жизни горожан и стимулирует экономическое развитие районов.

Старт аукционов ожидается уже в ближайшее время, и участвовать в них могут все желающие. Инициатива по развитию инфраструктуры ТиНАО соответствует целям национального проекта «Цифровая экономика», которая включает в себя поддержку бизнес-инициатив и развитие электронных сервисов, подчеркивают в правительстве Москвы.