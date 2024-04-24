Делегация Северной Кореи отправилась в Иран

Делегация Северной Кореи во главе с министром иностранных дел Юн Чжон Хо отправилась в Иран, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Другие подробности не приводятся.

Агентство Yonhap отмечает, что предыдущая поездка чиновника из КНДР в Иран прошла в 2019 году. Тогда зампредседателя Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Чол Мин встретился с председателем иранского парламента и обсудил двустороннее сотрудничество.

В 2012 году Иран и Северная Корея договорились заниматься совместными исследованиями в области информационных технологий, инженерии, защиты окружающей среды и других сферах. Стороны решили наладить обмен студентами и учеными и создать общие лаборатории для научного обмена.