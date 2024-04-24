Ефимов сообщил итоги торгов на редевелопмент участка в Фили-Давыдково

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

Победителем торгов за право комплексного развития участка площадью почти 8 га в столичном районе Фили-Давыдково стало ООО «Девелопмент энд Ритейл групп» — компании предстоит возвести на территории многофункциональный кластер с жилой и общественно-деловой недвижимостью. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По итогам торгов стоимость участка превысила стартовую цену почти вчетверо и составила 26,7 млрд руб.

Аукцион стал первым в истории программы комплексного развития незастроенных территорий (КРНТ), которую столичные власти развивают с конца 2023 года. Ее основное отличие от обычной программы КРТ в том, что под реорганизацию попадают не бывшие промзоны, а пустыри — соответственно, не нужно выкупать и сносить старые постройки, что экономит время и деньги девелопера.

Участок располагается на Староволынской улице в долине реки Сетунь, в непосредственной близости от станции метро «Минская» и одноименной платформы МЦД-4. По словам вице-мэра Ефимова, в торгах за право развития этой территории приняло участие рекордное для столичных аукционов по КРТ число девелоперов — 16 компаний, в том числе из регионов России.

По плану, на месте пустыря возникнет современный квартал с около 300 тыс. кв. м недвижимости: половину из этого займет жилье, другую половину — офисы, торговые центры и предприятия сферы услуг, всего там появится около 4 тыс. новых рабочих мест. Вложения в проект в мэрии оценивают на уровне 100 млрд руб. При этом прибыль для городского бюджета после реализации проекта, по оценкам Ефимова, составит около 2 млрд руб. ежегодно.