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«Ощущение, что мы работаем»: депутаты в Крыму забыли выключить микрофон
Депутаты в Крыму во время заседания Государственного совета ушли на перерыв и не выключили микрофон, пишет Telegram-канал «Mash на волне».
На видео трансляции видно, как о перерыве на 10 минут объявляет председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
После этого слышны переговоры депутатов:
— Слушай, возникло ощущение, что мы работаем
— Да, ничего себе. Пашем.
— И, в принципе, неплохо
В диалоге, по данным «Mash на волне», принимали участие Константинов, его первый заместитель Ефим Фикс. Также на записи слышен женский голос.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госсовета республики Крым, а также к пресс-секретарю Владимира Константинова.
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