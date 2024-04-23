«Ощущение, что мы работаем»: депутаты в Крыму забыли выключить микрофон

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Депутаты в Крыму во время заседания Государственного совета ушли на перерыв и не выключили микрофон, пишет Telegram-канал «Mash на волне».

На видео трансляции видно, как о перерыве на 10 минут объявляет председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

После этого слышны переговоры депутатов:

— Слушай, возникло ощущение, что мы работаем

— Да, ничего себе. Пашем.

— И, в принципе, неплохо

В диалоге, по данным «Mash на волне», принимали участие Константинов, его первый заместитель Ефим Фикс. Также на записи слышен женский голос.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госсовета республики Крым, а также к пресс-секретарю Владимира Константинова.