Мэрия выставит на торги участок в ВАО под физкультурный комплекс

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Во втором квартале 2024 года власти Москвы проведут аукцион за право развития участка на Лыткаринской улице в районе Косино-Ухтомский Восточного административного округа. По плану там должен быть построен физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Земельный участок площадью 6,1 тыс. кв. м располагается в поселке Ухтомский за пределами МКАД. Несмотря на то, что со всех сторон участок будет окружен частным сектором, располагается он посреди динамично развивающегося столичного района с хорошей транспортной инфраструктурой. Так, в пешей доступности находится платформа Ухтомская МЦД-3, рядом проходят две линии метро — Таганско-Краснопресненская и Некрасовская, а также Московский скоростной диаметр — трасса, соединяющая магистрали на Санкт-Петербург и на Казань.

По словам Гамана, на участке планируется возведение здания общей площадью 9,2 тыс. кв. м, из которых более половины займет физкультурно-оздоровительный комплекс, остальное предназначено под объекты бытового обслуживания и медцентр. Чтобы построить и ввести в эксплуатацию это здание, у девелопера, определенного по итогам торгов, будет время до конца 2029 года.

«С каждым годом приверженцев здорового образа жизни в городе становится все больше, — отметила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Поэтому мы создаем все условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой так же, как и другими необходимыми социальными объектами».