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Журналистка «Фонтанки» Клочкова уехала в отпуск после обысков

Журналистка Клочкова, у которой прошли обыски, находится в отпуске
Ксения Клочкова
Ксения Клочкова (Фото: kseniia.klochkova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналистка «Фонтанки» Ксения Клочкова, у которой 19 апреля прошел обыск по делу ее экс-коллеги Андрея Захарова (внесен Минюстом России в список иноагентов), находится в запланированном отпуске. Об этом она сообщила РБК.

«Я уехала в запланированный заранее отпуск», — сказала Клочкова.

По данным издания Neva Times, Клочкова (также ведет телеграм-канал «Ротонда») находится в Грузии.

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При обыске, как сообщала «Ротонда», у журналистки изъяли технику и вызвали на допрос в качестве свидетеля, после которого ее отпустили.

По информации «Фонтанки», в отношении Захарова возбуждено дело по ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Захаров начал журналистскую карьеру в Петербурге, в «Фонтанке» работал до 2016 года. Затем в Москве работал в РБК, русской службе Би-би-си. В конце 2021 года, вскоре после признания иноагентом, он сообщил об отъезде из России.

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«Фонтанка» новости журналистка отпуск
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