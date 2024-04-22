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Военная операция на Украине ,  
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Глава харьковской администрации заявил о повреждении инфраструктуры

Синегубов: в Харькове нанесен удар по объекту телевизионной инфраструктуры
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters
Фото: Вячеслав Мадиевский / Reuters

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил об ударе по объекту «телевизионной инфраструктуры Харькова». На кадрах, которые опубликовало издание «Страна.ua», видно обрушение верхней части Харьковской телебашни.

«Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщил мэр Игорь Терехов.

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, на уничтоженной телевышке в Харькове было установлено координационное устройство ПВО ВСУ.

«Сейчас в городе наблюдаются перебои с сигналом цифрового телевидения. По предварительной информации, на этой вышке было установлено координационное устройство для ПВО. Четкая и слаженная работа профессионалов в действии», — сказал он.

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Харьков телебашня
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