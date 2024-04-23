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Ефимов рассказал о планах редевелопмента двух участков в Южном Бутово

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

Столичные власти приняли решение о редевелопменте двух неэффективно используемых участков в районе Южное Бутово. На месте складов появится почти 320 тыс. кв. м недвижимости различного назначения — жилого, социального, общественно-делового и так далее. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участки относятся к одному проекту комплексного развития территорий (КРТ) и располагаются вдоль Варшавского шоссе неподалеку от платформы Бутово второго маршрута городской электрички (МЦД-2). Учитывая хорошую транспортную доступность, эта территория с точки зрения столичного правительства используется сейчас неэффективно.

По плану, чуть более половины нового квартала (179 тыс. кв. м) займет жилье, в том числе по программе реновации. Остальное придется на общественно-деловую инфраструктуру: детский сад и школа, физкультурный комплекс, офисы, предприятия сферы услуг и так далее. Инвестиции в проект вице-мэр Ефимов оценивает в 106 млрд руб. При этом бюджетный эффект (превышение доходов городского бюджета над расходами) после полного ввода в эксплуатацию, по его словам, составит около 1,7 млрд руб. в год.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, с появлением подобного кластера в Южном Бутово возникнет новый центр притяжения экономической жизни: «Новый квартал на юго-западе столицы создаст обширную инфраструктуру и места приложения труда для жителей всего района».

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Южное Бутово редевелопмент Владимир Ефимов
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