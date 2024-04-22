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Технологии и медиа ,  
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Лондон предложил объявить сеть Terrorgram террористической организацией

Лондон захотел объявить сеть каналов в Telegram террористическими организациями
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Великобритании намерены причислить Terrorgram — совокупность каналов в Telegram, в которых распространяются экстремистские идеи, — к террористическим организациям. Об этом говорится в заявлении правительства страны.

По данным британского МВД, сеть каналов прославляет нападения, совершенные террористами, и поощряет повторение таких преступлений. В частности, коллектив Terrorgram распространяет учебные материалы, чтобы помочь желающим подготовиться к совершению терактов. Каналы также поддерживают неофашистскую идеологию, концепцию «расовой войны» и насилие в отношении этнических и религиозных общин.

«Коллектив Terrorgram распространяет мерзкую пропаганду и стремится радикализировать молодых людей для проведения гнусных террористических актов. <...> Мы не потерпим пропаганду или поощрение терроризма», — заявил министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

МВД внесло в парламент проект приказа о запрете Terrorgram. В случае одобрения документ вступит в силу 26 апреля. После этого принадлежность к таким каналам, их поддержка или демонстрация статей, связанных с сетью, будут считаться уголовными преступлениями. За них может грозить штраф, сумма которого не ограничена, или лишение свободы на срок до 14 лет.

В правительстве отметили, что, если запрет примут, Великобритания будет первой страной, запретившей сеть Terrorgram как террористическую организацию. В таком случае Terrorgram станет 81-й запрещенной в Британии террористической организацией наряду с ИГИЛ (ИГ, признана террористической и запрещена в России).

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Теги
Telegram Великобритания Джеймс Клеверли террористическая организация
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