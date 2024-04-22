Мэр Сургута подал в отставку

Андрей Филатов (Фото: filatov_surgut / Telegram)

Мэр Сургута Андрей Филатов решил сложить полномочия. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Мое решение носит сугубо личный характер, мотивы его внутренние, в нем нет политического либо другого внешнего подтекста», — отметил Филатов.

Он занимал пост главы города больше трех лет. Политик подчеркнул, что продолжит работать в регионе над новыми проектами, возможно, по экономическому развитию региона.

Филатову 50 лет. Мэром Сургута его избрали в феврале 2021 года. Ранее он занимал посты вице-губернатора и депутата законодательного собрания Югры.

Как отмечает региональный портал 86.ru, это четвертый мэр в Югре, который ушел в отставку с начала 2024 года. В их числе глава Белого Яра Валерий Лупырь — он объяснил решение проблемами со здоровьем, глава Нефтеюганска Эльвира Бугай, а также глава поселка Цингалы Алексей Козлов — его уволили через суд.