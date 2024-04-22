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Ракова заявила о полном обеспечении москвичей нефрологической помощью

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

За прошедший год с момента открытия в Москве межокружных нефрологических центров потребности горожан в лечении заболеваний почек закрыты полностью, а число экстренных госпитализаций заметно сократилось. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Благодаря масштабным преобразованиям нефрологической службы Москвы создана система по обеспечению качественной специализированной диагностикой и лечением абсолютно всех москвичей с нефрологическими заболеваниями. Одновременно мы сделали процесс получения помощи быстрым и совершенно прозрачным, — подчеркнула Ракова. — Как результат, в течение года снизилось количество пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям, а все, кому необходим гемодиализ, могут без промедления пройти данную процедуру».

Система межокружных центров нефрологии, где пациент может пройти любую диагностику и получить все виды лечения, была создана по аналогии с другими центрами — онкологическими, ревматологическими и так далее, — которые представляют собой единый центр компетенций вокруг одного вида заболеваний. Сеть нефрологичесских центров состоит из четырех учреждений при ГКБ № 52, ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ имени С.С. Юдина и ГКБ имени А.К. Ерамишанцева.

В указанных четырех центрах есть возможность как амбулаторного, так и стационарного лечения, причем при выписке из стационара пациент сразу передается врачу центра для амбулаторного наблюдения. Последнее может проводиться и в дистанционном формате, посредством телемедицинских сервисов — сейчас к проекту «Теленефроцентр» подключены свыше 1 тыс. пациентов. Всего же за год в четырех центрах было пролечено более 7 тыс. москвичей.

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Теги
здравоохранение почки телемедицина Москва Анастасия Ракова
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