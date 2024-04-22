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Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа — «избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости».

Российские евреи вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрегионального диалога в стране, а также участвуют в воспитании нового поколения и просвещении, в частности, заботятся о сбережении духовно-нравственных ценностей, отметил Путин.

По данным на 2023 год, в России проживают 132 тыс. евреев.