Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что этот праздник напоминает о важных вехах в истории еврейского народа — «избавлении от многовекового рабства и обретении долгожданной свободы, символизирует торжество идеалов добра и справедливости».
Российские евреи вносят значимый вклад в развитие межнационального и межрегионального диалога в стране, а также участвуют в воспитании нового поколения и просвещении, в частности, заботятся о сбережении духовно-нравственных ценностей, отметил Путин.
По данным на 2023 год, в России проживают 132 тыс. евреев.
Песах — один из главных иудейских праздников, посвященный памяти исхода евреев из Египта. В этом году он продлится с 22 по 30 апреля.
Первый и последний дни считаются нерабочими для евреев, а остальная неделя называется «праздничными буднями».
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