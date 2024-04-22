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В Пензе подростка ударили ножом за попытку срезать белые шнурки

В Пензе парень ранил ножом подростка, который пытался срезать у него шнурки
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Пензе завели дело о покушении на убийство, после того как 18-летний парень несколько раз ударил ножом 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

«Вечером [21 апреля. — РБК] на площади Ленина в городе Пензе в ходе возникшего конфликта 18-летний молодой человек нанес несколько ударов ножом 15-летнему подростку. Несовершеннолетний госпитализирован, в настоящее время ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в публикации.

Дело завели по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса — покушение на убийство несовершеннолетнего. По статье грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали.

По информации телеграм-канала Baza, подросток и его друзья спросили у длинноволосого парня в синем бомбере и ботинках с белыми шнурками, не скинхед ли он, а после отрицательного ответа попытались срезать шнурки. В ответ 18-летний юноша нанес несколько ударов ножом одному из подростков и скрылся.

Теги
Пенза уголовное дело подросток покушение на убийство
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