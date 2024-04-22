Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой

Бойцы 394-го штурмового полка российских войск захватили укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волновахой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения полка.

По его словам, штурмовики заходили на территорию противника с тыла, чтобы их не заметили украинские разведсредствами.

«Противника было восемь человек. <...> Моих бойцов было двое. Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили», — цитирует военнослужащего агентство.

В результате боя часть украинских солдат были убиты, а несколько человек сдались в плен. По данным ТАСС, столкновение продолжалось не более восьми минут.

Волноваха находится в 60 км к юго-западу от Донецка, город был одной из самых горячих точек во время боев в Донбассе. Населенный пункт имеет стратегическое значение: он расположен на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль силы ДНР. Кроме того, Волноваха является одной из ключевых железнодорожных станций.

В марте 2022 года войска ДНР взяли Волноваху под полный контроль.