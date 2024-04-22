 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой

ТАСС: российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой
Сюжет
Военная операция на Украине

Бойцы 394-го штурмового полка российских войск захватили укрепленный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волновахой в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира штурмового подразделения полка.

По его словам, штурмовики заходили на территорию противника с тыла, чтобы их не заметили украинские разведсредствами.

«Противника было восемь человек. <...> Моих бойцов было двое. Они прошли болотистую местность, дошли до лесополосы, где был противник, и зачистили», — цитирует военнослужащего агентство.

В результате боя часть украинских солдат были убиты, а несколько человек сдались в плен. По данным ТАСС, столкновение продолжалось не более восьми минут.

Войска ДНР прорвали оборону и вышли к Волновахе
Политика
Фото:Manu Brabo / Getty Images

Волноваха находится в 60 км к юго-западу от Донецка, город был одной из самых горячих точек во время боев в Донбассе. Населенный пункт имеет стратегическое значение: он расположен на трассе, связывающей Донецк с Мариуполем, который пытаются взять под контроль силы ДНР. Кроме того, Волноваха является одной из ключевых железнодорожных станций.

В марте 2022 года войска ДНР взяли Волноваху под полный контроль.

Теги
Военная операция на Украине Волноваха ДНР военные
Материалы по теме
Войска ДНР прорвали оборону и вышли к Волновахе
Политика
Минобороны сообщило о взятии Волновахи силами ДНР
Политика
При обстреле Волновахи в ДНР получили ранения члены избиркома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
В России запустят сервис для торговли автомобилями между дилерами Бизнес, 06:31
TikTok напомнил властям США о «свободе слова» после решения по приложению Бизнес, 06:17
Российские военные захватили опорный пункт ВСУ под Волновахой Политика, 05:53
FT узнала, что на Украине не верят в возможность «остановить Россию» Политика, 05:27
В британском Океме открыли первую статую Елизаветы II с корги Общество, 05:23
Почти 200 тел нашли в братских могилах в Хан-Юнисе в секторе Газа Политика, 04:53
«Ведомости» узнали номинантов на отставку среди губернаторов Политика, 04:23
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Известия» сообщили о подготовке к приему российских карт «Мир» в Иране Финансы, 04:22
Шольц заявил о конце эпохи ископаемого топлива Политика, 03:52
«Ъ» узнал об изменении рецептуры «джин-тоника» из-за нового акциза Бизнес, 03:27
На Украине сообщили о 10 пытающихся покинуть страну уклонистах в день Политика, 03:23
В заблокированные жителями армянские села направили спецназ Общество, 02:54
В Госдуме предложили ограничить стоимость микрозаймов 100% годовых Финансы, 02:44
Греческие коммунисты на митинге в Афинах призвали выйти из НАТО Политика, 02:25