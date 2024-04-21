Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в поисках и спасании в море

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спасании в море

Александр Моисеев и Ху Чжунмин (Фото: ТАСС)

Главком российского Военно-морской флота адмирал Александр Моисеев и командующий Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин подписали Меморандум о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

«По результатам встречи главком ВМФ адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС НОАК адмирал Ху Чжунмин поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — сказали в ведомстве.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами России и Китая «в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане, добавили в Минобороны.

С 12 по 14 марта в Оманском заливе прошли совместные военно-морские учения «Морской пояс безопасности», в которых приняли участие части из России, Китая и Ирана. Как пояснили в российском Минобороны, цель учений — укрепление безопасности в регионе, обмен опытом и расширение сотрудничества между странами-участницами.

20 апреля председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ о расформировании сил стратегической поддержки в китайской армии и создании нового подразделения — сил информационной поддержки.

Новое подразделение будет оказывать «ключевую поддержку в координации создания и использования киберинформационной системы». Bloomberg называет эти изменения крупнейшей реорганизацией китайской армии с 2015 года.