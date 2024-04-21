В Москве арестовали фигурантов дела о закупке пайков для Минобороны
Басманный суд Москвы арестовал фигурантов дела о поставках некачественных продуктов по завышенной стоимости для Минобороны России. Об этом сообщает городская пресс-служба судов общей юрисдикции.
Троих фигурантов — Александра Михаленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову — арестовали на два месяца, до 19 июня 2024 года. Следствие считает, что они завышали цены на продукты питания по контрактам с Минобороны и поставляли некачественные продукты.
Их обвиняют в ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере. По статье грозит до десяти лет лишения свободы.
ТАСС пишет, что арестованные входят в Совет директоров АО «Грязинский пищевой комбинат». По данным сайта предприятия, его основали в Липецкой области в 1944 году для снабжения Вооруженных Сил специальной продукцией.
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