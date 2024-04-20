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Политолог Суздальцев назвал провокацией сообщение о своем задержании

Политолог Андрей Суздальцев назвал провокацией сообщение о своем задержании
Андрей Суздальцев
Андрей Суздальцев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Политолог Андрей Суздальцев в разговоре с РБК опроверг информацию о своем задержании.

«Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация», — сказал он.

Ранее о задержании ученого сообщил телеграм-канал SHOT, указавший, что он находился в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье 361.1 (ч.1) за создание экстремистского формирования. Телеграм-канал политолога в январе был признан «экстремистским формированием», сообщало МВД Белоруссии.

Суздальцев проживал в Белоруссии с 1993 по 2006 год. «Занимался аналитикой, публиковал статьи, в общем, занимался нормальной политической работой. Вокруг меня собирались люди, читавшие мои работы, я вел с ними переписку. Работал, как любой другой гражданин в иностранном государстве. Но я-то считал, что это и мое государство тоже: там моя семья, дети, знакомые. Я формировал пророссийскую оппозицию», — описывал он свою работу в этой стране. В 2006 году он был лишен вида на жительство и выслан из страны с формулировкой об «угрозе национальной безопасности Беларуси», пишет белорусское издание «Наша Нива». Он был первым россиянином, высланным из Белоруссии.

В России политолог работал в Высшей школе экономики. Был членом экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации, экспертного совета комитета Совета Федерации по делам СНГ.

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