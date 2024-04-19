Путин обсудил с членами Совбеза состояние госрезервов
Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Открывая совещание, глава государства сказал, что члены Совбеза обсудят «несколько вопросов». Среди них — запасы госрезервов и меры по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с «наркологической угрозой».
Затем Путин объявил, что доклады представят несколько человек. Первым он дал слово заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.
Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Темой прошлой встречи, которая состоялась 11 апреля, стали вопросы развития Евразийского экономического союза. С докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.
На предыдущем совещании, 5 апреля, члены Совбеза обсуждали вопросы повышения эффективности работы с организованной преступностью. Доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники