Путин обсудил с членами Совбеза состояние госрезервов

Путин обсудил с членами Совбеза запасы госрезервов и борьбу с наркоугрозой

Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая совещание, глава государства сказал, что члены Совбеза обсудят «несколько вопросов». Среди них — запасы госрезервов и меры по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с «наркологической угрозой».

Затем Путин объявил, что доклады представят несколько человек. Первым он дал слово заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Темой прошлой встречи, которая состоялась 11 апреля, стали вопросы развития Евразийского экономического союза. С докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

На предыдущем совещании, 5 апреля, члены Совбеза обсуждали вопросы повышения эффективности работы с организованной преступностью. Доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.