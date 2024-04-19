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Политика ,  
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Путин обсудил с членами Совбеза состояние госрезервов

Путин обсудил с членами Совбеза запасы госрезервов и борьбу с наркоугрозой
Владимир Путин во время совещания&nbsp;с постоянными членами Совета Безопасности
Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совета Безопасности (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Открывая совещание, глава государства сказал, что члены Совбеза обсудят «несколько вопросов». Среди них — запасы госрезервов и меры по совершенствованию оказания помощи населению в борьбе с «наркологической угрозой».

Затем Путин объявил, что доклады представят несколько человек. Первым он дал слово заместителю председателя Совбеза Дмитрию Медведеву.

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Фото:Eric Vidal / Reuters

Путин регулярно проводит совещания с постоянными членами Совбеза. Темой прошлой встречи, которая состоялась 11 апреля, стали вопросы развития Евразийского экономического союза. С докладом выступил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

На предыдущем совещании, 5 апреля, члены Совбеза обсуждали вопросы повышения эффективности работы с организованной преступностью. Доклад представил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

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