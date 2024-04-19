На главу Россельхозцентра в Ростове завели уголовное дело о хищении
На главу ростовского Россельхозцентра и его заместителя завели уголовное дело о хищении бюджетных средств, об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ростовской области.
«Оперативниками установлено, что указанные должностные лица в период с 2020 по 2024 год путем заключения фиктивных договоров на обслуживание объектов ФГБУ похитили бюджетные денежные средства в размере более 11 млн руб.», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Имена фигурантов дела не называются. Главой ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области на сайте учреждения назван Геннадий Урбан. Кроме него фигурантом дела стал заместитель Асмик Маркарян, пишет «РБК Ростов».
В апреле заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Веронику Новикову задержали по подозрению в получении взятки. Сообщалось, что сумма взяток может достигать до 16 млн руб. Новикову отправили под домашний арест до 3 июня.
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