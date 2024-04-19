 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова сообщила о 200 новых партнерах-работодателях колледжей Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Москва продолжает заниматься развитием среднего профессионального образования (СПО) и расширяет сотрудничество колледжей с крупными работодателями. В этом году в числе партнеров появилось 200 новых предприятий. Среди них — крупные промышленные предприятия, заводы, гастрономические холдинги, IТ-компании, профессиональные ассоциации и сообщества. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вместе с партнерами мы актуализируем образовательные программы, улучшаем инфраструктуру образовательных учреждений. Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи. На освоение профессиональных компетенций отводится примерно 70% учебного времени, благодаря чему ребята приобретают и совершенствуют навыки, необходимые конкретным работодателям, — отмечает Ракова. — Это позволяет им рассчитывать на успешное трудоустройство на лучшие предприятия столицы. Новыми партнерами стали московский автомобильный завод «Москвич», IТ-компания «Микрон», промышленные предприятия «Автокластер 90/21», «Донстрой», «Колми Инжиниринг», гостиница Soluxe Hotel Moscow, гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, сеть ресторанов «Кофемания», системный агрегатор НВБС, Ассоциация текстильщиков России и другие».

У многих столичных учреждений СПО уже сформировался ряд ключевых партнеров среди крупных компаний, соответствующих направленности обучения. Так, у Московского технологического колледжа это завод «Москвич», перезапущенный в 2022 году. Преподаватели и мастера учебного заведения проходят стажировку на предприятии, где повышают квалификацию, изучают технологии и методики производства, а студенты посещают с экскурсиями учебный центр и участвуют в мастер-классах.

Среди других успешных примеров сотрудничества заммэра Ракова назвала партнерство между Колледжем современных технологий и заводом «Микрон», компанией «Автокластер 19/21», двумя учреждениями СПО — Колледжем декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже и Московским автомобильно-дорожным колледжем имени А.А.Николаева и так далее.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
образование колледж среднее образование работа Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 18 апр, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 18 апр, 16:37
Медведев прокомментировал подготовку покушения на Зеленского Политика, 09:48
Как руководитель, сам того не замечая, превращается в исполнителя Pro, 09:39
Определились все пары первого раунда Кубка Стэнли Спорт, 09:36
Аналитики назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье за год Недвижимость, 09:36
В Крыму вслед за другими регионами отменили парад на День Победы Общество, 09:34
В квартире подозреваемого в убийстве байкера в Москве нашли более ₽72 млн Общество, 09:31
«Русал» оценил риски в планах США ввести пошлины на китайский алюминий Бизнес, 09:25
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Зачем Saudi Aramco, Exxon Mobil и Chevron инвестируют в пластик Pro, 09:23
Ракова сообщила о 200 новых партнерах-работодателях колледжей Москвы Город, 09:20
Уровень воды в Тоболе у Кургана превысил исторический максимум в 10 м Общество, 09:18
Генштаб ВСУ уволил спикера сил обороны Юга после критики журналистов Общество, 09:16
НХЛ одобрила переезд одного их худших клубов лиги в новый город Спорт, 09:08
МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO Инвестиции, 09:05
Россия стала поставлять больше товаров в Африку, чем в обе Америки Экономика, 09:00