Ракова сообщила о 200 новых партнерах-работодателях колледжей Москвы

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Москва продолжает заниматься развитием среднего профессионального образования (СПО) и расширяет сотрудничество колледжей с крупными работодателями. В этом году в числе партнеров появилось 200 новых предприятий. Среди них — крупные промышленные предприятия, заводы, гастрономические холдинги, IТ-компании, профессиональные ассоциации и сообщества. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Вместе с партнерами мы актуализируем образовательные программы, улучшаем инфраструктуру образовательных учреждений. Студенты могут практиковаться на реальных производствах и выполнять настоящие рабочие задачи. На освоение профессиональных компетенций отводится примерно 70% учебного времени, благодаря чему ребята приобретают и совершенствуют навыки, необходимые конкретным работодателям, — отмечает Ракова. — Это позволяет им рассчитывать на успешное трудоустройство на лучшие предприятия столицы. Новыми партнерами стали московский автомобильный завод «Москвич», IТ-компания «Микрон», промышленные предприятия «Автокластер 90/21», «Донстрой», «Колми Инжиниринг», гостиница Soluxe Hotel Moscow, гастрономические холдинги Hurma Group и Maison Dellos, сеть ресторанов «Кофемания», системный агрегатор НВБС, Ассоциация текстильщиков России и другие».

У многих столичных учреждений СПО уже сформировался ряд ключевых партнеров среди крупных компаний, соответствующих направленности обучения. Так, у Московского технологического колледжа это завод «Москвич», перезапущенный в 2022 году. Преподаватели и мастера учебного заведения проходят стажировку на предприятии, где повышают квалификацию, изучают технологии и методики производства, а студенты посещают с экскурсиями учебный центр и участвуют в мастер-классах.

Среди других успешных примеров сотрудничества заммэра Ракова назвала партнерство между Колледжем современных технологий и заводом «Микрон», компанией «Автокластер 19/21», двумя учреждениями СПО — Колледжем декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже и Московским автомобильно-дорожным колледжем имени А.А.Николаева и так далее.