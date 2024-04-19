Главу приморского города обвинили в смерти женщины из-за сломанного судна

Следователи предъявили обвинение главе ЗАТО Фокино Александру Баранову в связи со смертью женщины, которая не успела добраться с острова Путятина до больницы из-за сломанного судна. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Приморскому краю.

Фокино — закрытое административно-территориальное образование в Приморском крае, имеющее статус городского округа. Остров Путятина относится к ЗАТО Фокино.

«По версии следствия, с июля 2022 по январь 2023 обвиняемый, проявив преступную небрежность, не исполнил свои обязанности по обеспечению транспортировки лиц, проживающих в поселке Путятин на материковую часть ЗАТО Фокино», — говорится в сообщении.

Также Баранов своевременно не обеспечил финансирование ремонта судна «Путятин» и не организовал работу местных властей после того, как стало известно, что 35-летнюю женщину нужно отвезти в больницу на материковую часть. В итоге женщина умерла, отметили в ведомстве.

Главе ЗАТО Фокино предъявили обвинение в халатности.

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