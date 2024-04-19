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Ефимов заявил о новых льготах при строительстве офисов внутри ТТК

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Стройкомплекса Москвы)

Столичные власти приняли решение отменить для девелоперов, возводящих офисные объекты внутри Третьего транспортного кольца (ТТК), два вида дополнительных платежей — за изменение вида разрешенного использования участка и повышенную плату в первый год аренды земли. Об этом рассказал вице-мэр Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Повышенный платеж за первый год аренды земли для строительства офисов на окраинах Москвы (за пределами ТТК) перестали взимать еще в 2019 году: с течением времени городские власти оценили положительный эффект этого решения и решили масштабировать льготу на центр Москвы. Так, по словам Ефимова, за прошедшие пять лет в столице было заключено почти 100 договоров аренды, относящихся к участкам за пределами ТТК, где возведут около 1,2 млн кв. м деловой недвижимости. В конечном итоге это приводит к созданию новых рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры.

Кроме того, в мэрии отменили платеж за изменение ВРИ — вида разрешенного использования земельного участка, что позволит девелоперам с меньшими временными и финансовыми затратами начать строительство нежилых объектов в центре Москвы. Более того, столичные власти подчеркивают, что речь идет не просто об экономии: некоторые проекты в прежних условиях могли оказаться нерентабельными, что вынудило бы девелоперов вовсе отказаться от их реализации.

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Теги
офисная недвижимость льготы Девелоперы Москва Владимир Ефимов
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