Экспорт швейцарских часов упал из-за обвала спроса в Китае

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Экспорт швейцарских часов пережил самое большое снижение за четыре года в связи с падением спроса на ключевых рынках, в том числе в Китае, сообщает Bloomberg.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в марте 2024 года экспорт упал на 16% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом. Поставки в Китай снизились на 42% — это более сильное падение, чем в марте 2020 года после начала пандемии коронавируса.

Bloomberg отмечает, что страна является вторым по величине рынком швейцарских часов. Агентство также выделяет в отдельный сектор в этой сфере Гонконг. Поставки часов туда упали на 44%.

В марте количество часов, отправленных из Швейцарии, упало на 25% из-за отказа ретейлеров от заказов. Bloomberg уточняет, что снижение экспорта произошло во всех ценовых категориях.

В декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что бум популярности швейцарских часов класса люкс, который наблюдался в течение последних трех лет, подходит к концу.

Спрос на дорогие часы резко вырос в начале пандемии коронавируса, когда обеспеченные потребители, вынужденные проводить время дома из-за карантинных ограничений, заинтересовались брендами Audemars Piguet, Rolex и другими. В 2022 году экспорт швейцарских часов достиг рекордного уровня — $28,5 млрд.

В конце 2023 года в сфере часового ретейла начался спад. Это произошло на фоне «агрессивного повышения цен» и роста производства, а также факторов, не зависящих от отрасли, — высоких процентных ставок и неустойчивого экономического роста. Все это отразилось на мышлении «некогда беззаботных» потребителей и их готовности тратить деньги, отмечал Bloomberg.