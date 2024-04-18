 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Экспорт швейцарских часов упал из-за обвала спроса в Китае

Bloomberg: экспорт швейцарских часов упал из-за снижения спроса в Китае
Фото: Pierre Albouy / Reuters
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Экспорт швейцарских часов пережил самое большое снижение за четыре года в связи с падением спроса на ключевых рынках, в том числе в Китае, сообщает Bloomberg.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, в марте 2024 года экспорт упал на 16% в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом. Поставки в Китай снизились на 42% — это более сильное падение, чем в марте 2020 года после начала пандемии коронавируса.

Bloomberg отмечает, что страна является вторым по величине рынком швейцарских часов. Агентство также выделяет в отдельный сектор в этой сфере Гонконг. Поставки часов туда упали на 44%.

В марте количество часов, отправленных из Швейцарии, упало на 25% из-за отказа ретейлеров от заказов. Bloomberg уточняет, что снижение экспорта произошло во всех ценовых категориях.

Bloomberg сообщил о конце бума популярности швейцарских часов
Бизнес
Фото: Leon Neal / Getty Images

В декабре 2023 года Bloomberg сообщил, что бум популярности швейцарских часов класса люкс, который наблюдался в течение последних трех лет, подходит к концу.

Спрос на дорогие часы резко вырос в начале пандемии коронавируса, когда обеспеченные потребители, вынужденные проводить время дома из-за карантинных ограничений, заинтересовались брендами Audemars Piguet, Rolex и другими. В 2022 году экспорт швейцарских часов достиг рекордного уровня — $28,5 млрд.

В конце 2023 года в сфере часового ретейла начался спад. Это произошло на фоне «агрессивного повышения цен» и роста производства, а также факторов, не зависящих от отрасли, — высоких процентных ставок и неустойчивого экономического роста. Все это отразилось на мышлении «некогда беззаботных» потребителей и их готовности тратить деньги, отмечал Bloomberg.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Китай Гонконг швейцарские часы Швейцария экспорт
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о конце бума популярности швейцарских часов
Бизнес
Швейцария отказалась присоединиться к группе по поиску активов России
Политика
Bloomberg объяснил, почему поставки из Китая в Россию начали сокращаться
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Канье Уэст стал подозреваемым в деле об избиении Общество, 20:00
ПСБ спрогнозировал рекордные дивиденды на ₽3,8 трлн в апреле-июле Инвестиции, 19:54
В Кении разбился вертолет с командующим Силами обороны страны Общество, 19:46
Путин спросил у губернатора Чибиса о его состоянии после нападения Политика, 19:35
Аксенов заявил о задержании в Крыму всех диверсионных групп Политика, 19:26
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:26
Биткоин вырос до $64 тыс. накануне халвинга Крипто, 19:24
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
«Металлург» забил в концовке и выиграл первый матч финала Кубка Гагарина Спорт, 19:18
СБУ заявила о задержании поляка за подготовку покушения на Зеленского Политика, 19:11
Экспорт швейцарских часов упал из-за обвала спроса в Китае Бизнес, 19:05
Пловчиха Юлия Ефимова назвала необходимым ехать на Олимпиаду в Париж Спорт, 19:03
МТС Банк запланировал привлечь ₽10-12 млрд в ходе IPO на Мосбирже Инвестиции, 18:59
Посольство ФРГ ответило на слова Захаровой о церемонии в память узников Политика, 18:56
Губернатор Ростовской области подвел итоги 2023 года в экономике региона Отрасли, 18:43