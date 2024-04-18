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Политика ,  
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Песков назвал незаконными аресты собственности россиян за рубежом

Французское издание Challenges сообщило об аресте во Франции дома российского бизнесмена Артура Очеретного. Песков отказался комментировать публикацию, но подчеркнул, что изъятие частной собственности «априори незаконно»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Кремль не занимается вопросами, связанными с частной собственностью россиян, но любое посягательство на нее незаконно. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на публикации французских СМИ о конфискации виллы бизнесмена Артура Очеретного, передает корреспондент РБК.

О конфискации виллы Очеретного «Сузанна» (Rêverie), расположенной недалеко от Биаррица, сообщило издание Challenges. По его данным, ее конфисковали в начале декабря 2023 года после жалобы правозащитников. Стоимость виллы оценили в €5,4 млн. Позднее информацию подтвердила французская прокуратура.

Песков отказался комментировать саму публикацию. «Разумеется, вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем наша прерогатива».

«С другой стороны, здесь же речь идет о том, что это частная собственность, насколько я понимаю. И поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов, является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы, мы это говорили уже неоднократно», — заявил Песков.

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Франция Дмитрий Песков Артур Очеретный
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