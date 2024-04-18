Песков назвал незаконными аресты собственности россиян за рубежом
Кремль не занимается вопросами, связанными с частной собственностью россиян, но любое посягательство на нее незаконно. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил на публикации французских СМИ о конфискации виллы бизнесмена Артура Очеретного, передает корреспондент РБК.
О конфискации виллы Очеретного «Сузанна» (Rêverie), расположенной недалеко от Биаррица, сообщило издание Challenges. По его данным, ее конфисковали в начале декабря 2023 года после жалобы правозащитников. Стоимость виллы оценили в €5,4 млн. Позднее информацию подтвердила французская прокуратура.
Песков отказался комментировать саму публикацию. «Разумеется, вопросы, связанные с частной собственностью российских граждан, — это не совсем наша прерогатива».
«С другой стороны, здесь же речь идет о том, что это частная собственность, насколько я понимаю. И поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов, является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы, мы это говорили уже неоднократно», — заявил Песков.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники