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Общество ,  
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В питомнике под Екатеринбургом нашли более 30 трупов собак

Более 30 собак погибли в питомнике в Свердловской области
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Жители Белоярского городского округа Свердловской области обратились в полицию после обнаружения в питомнике «Рива Паласио» более трех десятков мертвых собак, говорится в сообщении на странице сообщества Huskyekb во «ВКонтакте». Владелец питомника утверждает, что животные отравились.

По информации зоозащитников, всего обнаружен 31 труп животных различных возрастов — щенки, подростки и взрослые животные. Среди них как породистые псы, так и беспородные. На место происшествия были вызваны полицейские, прошел подробный осмотр территории.

«Собаки были обнаружены совершенно случайно, но всем было известно, кому они принадлежали. В данный момент заявление [в полицию] подано, принято. Сейчас сотрудники полиции так же, как и мы, ожидают результатов экспертизы», — сообщила РБК волонтер Лидия.

В питомнике под Екатеринбургом нашли более 30 трупов собак
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В публикации в сообществе отмечается, что живых животных осмотрел ветеринар, по его сведениям, собаки не социализированы, пугливы, истощены. В питомнике сейчас находятся 24 взрослых животных и 15 щенков.

По словам волонтера, животные содержались на тросах, к которым крепится 40-сантиметровая цепь, под открытым небом, без каких-либо укрытий. «У собак не было возможности куда-то спрятаться, укрыться и каким-либо образом согреться. Собаки при ненадлежащем кормлении, не получающие горячую пищу, не получающие жирную пищу и максимально ограниченные в движении, конечно, замерзают», — добавила Лидия.

В свою очередь, владелец «Рива Паласио» Сергей рассказал РБК, что он накормил псов привезенной ему кониной, в результате чего 15 собак погибли на следующий день, 15 — еще через сутки, а затем он два дня вывозил из питомника живых животных. «Потому что мне сказали: если ты их не вывезешь, то, что у тебя осталось в живых, ты и сам там погибнешь, и остальные животные погибнут», — уточнил Сергей. Затем, 14 апреля, он собирался забрать трупы, но из-за погодных условий не смог проехать. Зоозащитники отмечают, что мертвых животных обнаружили 9 апреля.

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Фото:АГН «Москва»

Владелец приюта добавил, что о визите сотрудников полиции ему ничего не известно, так как он занимался вывозом животных. Мясо лошади он на экспертизу не отправлял.

Как уточнил РБК начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, на место обнаружения тел животных выезжали сотрудники полиции территориального ОВД, заявление от зоозащитников зарегистрировано, проверяют обстоятельства произошедшего участковые. «Личность владельца питомника сыщики уже установили. Он, по предварительным данным, проживает в пригороде Березовского. Тела нескольких погибших питомцев полиция направила в Екатеринбург на экспертизу для установления точной причины смерти», — сообщил Горелых. Он добавил, что после получения заключения исследования следственное подразделение ОВД Белоярского района планирует возбудить уголовное дело по статье 245 УК о жестоком обращении с животными, санкция которой предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Как следует из информации на странице питомника во «ВКонтакте», в нем воспитываются ездовые породы собак — сибирский хаски, якутская лайка, аляскинский маламут, юланская волчья собака и русский вольфхунд.

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Теги
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