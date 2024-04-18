ФСБ: в 1944 году Смерш сорвал мятеж националистов в Красной армии

ФСБ рассекретила данные об операции Смерша в 1944 году

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России к 81-летию создания органов военной контрразведки Смерш опубликовала ряд рассекреченных архивных документов, передает «РИА Новости».

Среди них — доклад заместителя начальника разведки Николая Селивановского руководителям Госкомитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову 1944 года.

В документе говорится, что Смерш сорвал вооруженный мятеж группы националистов, которые специально проникли в Красную армию. По данным Селиванова, они планировали захватить оружие и боеприпасы, уничтожить офицерский состав полка, а затем объединиться с ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны в России экстремистскими и запрещены), которые скрывались в лесах Западной Украины.