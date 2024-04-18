ФСБ рассекретила данные об операции Смерша в 1944 году
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России к 81-летию создания органов военной контрразведки Смерш опубликовала ряд рассекреченных архивных документов, передает «РИА Новости».
Среди них — доклад заместителя начальника разведки Николая Селивановского руководителям Госкомитета обороны СССР Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову 1944 года.
В документе говорится, что Смерш сорвал вооруженный мятеж группы националистов, которые специально проникли в Красную армию. По данным Селиванова, они планировали захватить оружие и боеприпасы, уничтожить офицерский состав полка, а затем объединиться с ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны в России экстремистскими и запрещены), которые скрывались в лесах Западной Украины.
Смерш (сокращение от «Смерть шпионам») — название нескольких независимых друг от друга контрразведывательных организаций. ФСБ публикует документы Главного управления контрразведки Смерша — Народного комиссариата обороны СССР. Он был создан 19 апреля 1943 года и подчинялся непосредственно Иосифу Сталину.
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