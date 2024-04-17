Лавров и глава Башкирии осмотрели юрту и попробовали кумыс на выставке о регионе

Лавров осмотрел юрту и попробовал кумыс на выставке о Башкирии

Сергей Лавров (в центре) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Башкортостана Радий Хабиров посетили культурный центр Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России. Там они осмотрели экспозицию, посвященную достижениям республики.

Министра вместе с Хабировым встретили башкиры в национальных костюмах. Им предложили попробовать чак-чак (традиционный десерт) и башкирский чай.

Там же Лавров и глава региона попробовали башкирский кумыс и осмотрели юрту, передает «РИА Новости». Жилище было установлено во дворе культурного центра, где представлены традиционные ремесла республики. Также, как отмечает агентство, там есть маленькая пасека. Во время ее посещения Лаврову вручили бочонок башкирского меда.

У въезда в культурный центр дежурили два всадника на лошадях. Один символизировал башкирского воина — Северного Амура, второй — гусара. Таким образом организаторы выставки хотели продемонстрировать единство башкирского и русского народов, пишет агентство.

Кроме того, во время посещения Лавровым экспозиции участница соревнований по гребному слалому на Олимпийских играх в Токио Алсу Миназова по видеосвязи передала ему свое весло «для решения мировых задач».

«А как же Алсу будет без весла?» — задал ей вопрос министр. Глава минспорта Башкортостана Руслан Хабибов, сопровождавший Хабирова и Лаврова, пообещал решить этот вопрос.

На выставке Хабиров и глава МИДа ознакомились с достижениями Башкортостана в области спорта, промышленности, туризма и образования.