Совфед одобрил закон о высылке осужденных иностранцев
Совет Федерации одобрил введение в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) новой статьи 469.1, которая позволит передавать на родину граждан других стран, осужденных без лишения свободы в России.
Возможность экстрадиции также появится у условно осужденных и приговоренных с отсрочкой исполнения. При этом новые нормы предусматривают и основания отказа в передаче. Речь идет о случаях назначения штрафа, если совершенное преступление не признается таковым в законе государства, гражданином которого является осужденный.
Если передача исполнения наказания может нанести ущерб суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим существенным интересам России, осужденному в экстрадиции на родину тоже будет отказано.
Такие изменения в УПК понадобились после подписания Россией в октябре 2019 года Конвенции государств — участников Содружества независимых государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. В декабре 2023 года конвенция была ратифицирована.
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