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В Перми умер мужчина из-за загоревшегося мобильного телефона

В Перми умер мужчина из-за загоревшегося мобильного телефона
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В Перми мужчина погиб из-за загоревшегося мобильного телефона. Пожар произошел 15 апреля в квартире многоэтажного дома, в результате пожара скончался 72-летний мужчина, сообщает следственное управление СКР по Пермскому краю.

Пожар произошел в квартире на первом этаже, пятеро жильцов смогли выйти самостоятельно, двоих вывели специалисты МЧС. Одного человека спасти не удалось. «Вынеся его из зоны задымления, специалисты немедленно приступили к реанимационным действиям и продолжали бороться за его жизнь до прибытия врачей скорой помощи», — заявляли в МЧС, сообщало местное издание 59.ru.

Возгорание произошло на 2 кв м, их ликвидировали десять специалистов и три единицы техники, сообщали в МЧС по Пермскому краю.

В 2021 году в ковидной больнице города Красногорска загорелся мобильный телефон пациента, который находился на зарядке. Из здания эвакуировали 112 человек. Пять человек получили ожоги и отравление продуктами горения.

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