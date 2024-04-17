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Удар Ирана по Израилю ,  
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Израиль показал сбитую иранскую ракету

Кадры со сбитой Израилем иранской ракетой
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Израиль показал сбитую иранскую ракету
Video

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), показала видео, на котором видна сбитая баллистическая ракета, запущенная Ираном. Ее сбили силы ПВО Израиля. В ней находилось порядка 400 кг взрывчатки, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В видео представитель армии заявляет, что на кадрах — ракета дальнего радиуса действия.

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Иранские военные нанесли удар беспилотниками и ракетами. Тегеран заявил о поражении нескольких военных объектов на территории Израиля. Тель-Авив сообщил, что 99% запущенных иранских дронов и ракет были сбиты.

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