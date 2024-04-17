Израиль показал сбитую иранскую ракету

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), показала видео, на котором видна сбитая баллистическая ракета, запущенная Ираном. Ее сбили силы ПВО Израиля. В ней находилось порядка 400 кг взрывчатки, говорится в сообщении ЦАХАЛ.

В видео представитель армии заявляет, что на кадрах — ракета дальнего радиуса действия.

Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Иранские военные нанесли удар беспилотниками и ракетами. Тегеран заявил о поражении нескольких военных объектов на территории Израиля. Тель-Авив сообщил, что 99% запущенных иранских дронов и ракет были сбиты.