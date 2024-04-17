Израиль показал сбитую иранскую ракету
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), показала видео, на котором видна сбитая баллистическая ракета, запущенная Ираном. Ее сбили силы ПВО Израиля. В ней находилось порядка 400 кг взрывчатки, говорится в сообщении ЦАХАЛ.
В видео представитель армии заявляет, что на кадрах — ракета дальнего радиуса действия.
Иран нанес удар по Израилю в ночь на 14 апреля. Иранские военные нанесли удар беспилотниками и ракетами. Тегеран заявил о поражении нескольких военных объектов на территории Израиля. Тель-Авив сообщил, что 99% запущенных иранских дронов и ракет были сбиты.
Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года
Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»
Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху
Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России
На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании
Барометр отрасли: рынок строительного подряда
В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений
Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс
Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики
Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники