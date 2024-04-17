На Северном Кавказе завели дело на сотрудников ГИБДД из-за взяток

На Северном Кавказе завели дело на сотрудников ГИБДД из-за взяток

На Северном Кавказе следователи возбудили уголовное дело о взятках в отношении сотрудников подразделения Ространснадзора и инспекторов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Дело завели на основании материалов ФСБ и МВД. Сотрудников ГИБДД и Ространснадзора подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса (получение взятки в значительном размере в составе организованной группы).

По данным следствия, заместитель начальника межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Кавказскому федеральному округу создал и возглавил организованную преступную группу. В нее вошли его подчиненные, инспекторы ГИБДД по Кабардино-Балкарской Республике гражданские лица и другие.

Они систематически получали взятки от водителей грузовиков, проезжающих стационарный пост весового контроля «Урух». Сообщники обеспечивали беспрепятственный проезд водителей даже при наличии явных признаков административных правонарушений.

По местам проживания и службы подозреваемых и иных лиц, чья причастность к преступлению проверяется, провели более 30 обысков. У фигурантов дела изъяли «значительные суммы денежных средств». Следствие будет просить суд избрать подозреваемым меру пресечения.