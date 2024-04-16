В Москве 12-летнего мальчика госпитализировали после посещения джакузи
Двенадцатилетний мальчик попал в больницу после того, как не смог самостоятельно выбраться из джакузи в одном из фитнес-клубов на западе Москвы, сообщила столичная прокуратура в телеграм-канале.
Инспекторы предварительно установили, что ребенок ушел под воду в бассейне джакузи и не смог самостоятельно оттуда выбраться.
По информации прокуратуры, инцидент произошел на улице Федосьино в Ново-Переделкино.
Как сообщал в январе этого года челябинский портал 74.ru, в термальном комплексе «Лето» в развлекательном центре «Мегаполис» в центре Челябинска утонул шестилетний ребенок. Мальчика спасти не удалось.
В июле 2023 года в аквапарке под городом Гагарин Смоленской области утонул пятилетний ребенок, который приехал в регион из Подмосковья. Тогда следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении организаторов водного аттракциона, не обеспечивших безопасность отдыхающих.
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