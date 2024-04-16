В мэрии рассказали о ходе строительства станции метро «Вавиловская»

Проект станции метро «Вавиловская» (Фото: stroimos / VK)

Специалисты приступили к сооружению конструкций внутренних помещений на строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, устройство внутренних стен и перегородок ведется по мере готовности основных конструкций станционного комплекса. «Всего на объекте уложено порядка 23 тыс. куб. м бетона, что составляет более чем две трети от запланированного объема, — уточнил вице-мэр. — Строителям предстоит выполнить соединение двух частей платформенного котлована на пересечении Ленинского проспекта и улицы Панферова, для чего временно реорганизовано автомобильное движение на перекрестке».

Глава стройкомплекса подчеркнул, что монолитные работы активно ведутся на всех участках станционного комплекса. В частности, специалисты уже завершили армирование и бетонирование значительной части платформы.

Гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что параллельно специалисты холдинга осуществляют и другие виды строительно-монтажных работ. В частности, на некоторых участках станции строители начали обратную засыпку котлована, а в перегонных тоннелях завершают устройство жесткого основания и верхнего строения пути. Кроме того, в зоне строительства проводятся вынос и переустройство инженерных коммуникаций.

Отметим, что на данный момент в фазе активного строительства находятся 11 станций Троицкой линии метро: «ЗИЛ», «Крымская», «Академическая», «Вавиловская», «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева», «Тютчевская», «Корниловская», «Бачуринская» и «Коммунарка». В перспективе новая ветка столичной подземки длиной свыше 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. В зоне притяжения новых станций проживают примерно 1,5 млн человек. Ожидается, что пассажиропоток Троицкой линии метро превысит 100 тыс. человек в сутки.