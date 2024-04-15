 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны впервые сообщило о поражении украинской системы РЭБ «Хмара»

Минобороны впервые сообщило о поражении украинской системы РЭБ «Хмара»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара» на авдеевском направлении в зоне военной операции, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ранее об уничтожении таких станций ведомство не сообщало.

Комплекс РЭБ «Хмара-2» («Облако-2») предназначен для постановки помех каналам ручного управления БПЛА в широком диапазоне частот. Цель теряет возможность определять свое местоположение и получать управляющие сигналы, что ведет к срыву выполнения задачи. Дальность действия станции — до 30 км.

На купянском направлении военные уничтожили еще две станции РЭБ: «Пластун» и «Анклав-Н». На донецком направлении украинская сторона потеряла танк и десять автомобилей.

Также российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины», — сказано в сообщении.

Минобороны впервые сообщило о поражении украинской системы РЭБ «Хмара»
Минобороны впервые сообщило о поражении украинской системы РЭБ «Хмара»

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии под контроль Первомайского в ДНР
Политика
Минобороны сообщило о сдаче в плен бойцов ВСУ около Водяного в ДНР
Политика
Минобороны заявило об ударе по вышке с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В Крыму иностранцам запретили работать в торговле и еще 34 сферах бизнеса Политика, 15:35
Суд во Владимире арестовал обвиняемого в поджоге здания правительства Политика, 15:34
Вяльбе предрекла российским лыжникам отстранение до 2028 года Спорт, 15:30
Как новая форма денег поможет компаниям экономить на платежах Pro, 15:14
Британские эксперты исключили конфискацию замороженных активов России Политика, 15:14
Россияне назвали самые желанные места России для весенних путешествий Недвижимость, 15:11
Армения опровергла сообщения о переговорах с Британией по мигрантам Политика, 15:04
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
В Промсвязьбанке обновили подборку с краткосрочными идеями на рынке акций Инвестиции, 15:04
Семак назвал уволенного из «Спартака» Абаскаля хорошим тренером Спорт, 15:01
ООО «Техностиль Премиум» вошло в рейтинг надежных партнеров по версии ЦАИ Пресс-релиз, 14:53
В Москве ввели систему бронирования беседок для шашлыков Общество, 14:49
Долговая нагрузка и первый взнос: как увеличить шансы на ипотеку в 2024-м Недвижимость, 14:47
Для сердца, мозга и фигуры: какие эффекты обнаружили у «Оземпика» Pro, 14:46
Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ Политика, 14:46