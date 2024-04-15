Минобороны впервые сообщило о поражении украинской системы РЭБ «Хмара»

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские военные уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара» на авдеевском направлении в зоне военной операции, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Ранее об уничтожении таких станций ведомство не сообщало.

Комплекс РЭБ «Хмара-2» («Облако-2») предназначен для постановки помех каналам ручного управления БПЛА в широком диапазоне частот. Цель теряет возможность определять свое местоположение и получать управляющие сигналы, что ведет к срыву выполнения задачи. Дальность действия станции — до 30 км.

На купянском направлении военные уничтожили еще две станции РЭБ: «Пластун» и «Анклав-Н». На донецком направлении украинская сторона потеряла танк и десять автомобилей.

Также российские силы уничтожили командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией <...> уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины», — сказано в сообщении.