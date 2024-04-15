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21-летний литовец побил мировой рекорд по метанию диска 1986 года

Литовец Алекна побил мировой рекорд в метании диска 38-летней давности

Литовец Миколас Алекна побил мировой рекорд по метанию диска на соревнованиях в Рамоне (штат Оклахома), сообщила Всемирная легкоатлетическая ассоциация в Х (ранее Twitter).

«Миколас Алекна побил мировой рекорд среди мужчин, совершив бросок диска на 74,35 м», — говорится в публикации.

Он побил рекорд немецкого легкоатлета Юргента Шульта (74,08 м), установленный в 1986 году.

Миколасу Алекна 21 год. В 19 лет он завоевал серебряную медаль чемпионата мира 2022 года, став самым молодым призером ЧМ по метанию диска в истории. В том же году он стал чемпионом Европы, а в 2023 году получил бронзу на чемпионате мира с результатом 68,85 м.

Теги
Литва мировой рекорд Оклахома
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