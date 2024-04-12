В США умерли старейшие сиамские близнецы

В США в возрасте 62 лет скончались самые старые сиамские близнецы Шаппеллы

Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы (Фото: FilmStills.net / Global Look Press)

Самые старые сиамские близнецы Лори и Джордж (ранее Дори) Шаппеллы умерли в возрасте 62 лет, сообщило похоронное бюро Leibensperger.

«Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета», — говорится в некрологе.

Они родились в 1961 году со сросшимися черепами, общими 30% мозга (лобными и теменными долями) и кровеносными сосудами.

Сначала Лори и Дори были однополыми близнецами, но в 2007 году Дори начала идентифицировать себя как мужчина и сменила имя на Джордж.

Лори была трудоспособна и сделала карьеру кантри-певицы, а у Джорджа были проблемы с позвоночником — он передвигался на инвалидной коляске, которую перемещала его сестра.

Пресс-служба Книги рекордов Гиннеса отмечает, что они были сиамскими близнецами, прожившими дольше всех. На втором месте россиянки Маша и Даша Кривошляповы, дожившие до 53 лет.