Путин и Лукашенко позвонили семье Пяк на Ямале и назвали себя друзьями из Кремля

Путин и Лукашенко позвонили оленеводам и назвали себя друзьями из Кремля

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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко позвонили многодетной семье Пяк, которая живет на Ямале, и назвали себя «друзьями из Кремля». Во время беседы присутствовали российский космонавт Олег Новицкий и белорусская космонавтка Марина Василевская, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале телефонного разговора российский президент спросил у Енкси Пяка, слышит ли тот его, в ответ мужчина сказал: «Слышу, слышу, это кто?»

«Все свои, из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — ответил ему Путин.

Глава государства поздравил семью Пяк с 50-й годовщиной совместной жизни, с золотой свадьбой. Также российский президент по случаю Дня космонавтики пообещал организовать поездку внука Енкси Пяка, чтобы тот смог увидеть пуск космического корабля.

С семьей Пяк Путин познакомился 23 января 2024 года на Всероссийском семейном форуме «Родные-любимые». Енкси Пяк рассказал, что он с семьей живет в тундре на Ямале, они являются оленеводами в пятом поколении. В ту встречу Пяк пригласил Путина отпраздновать День оленевода на Ямале и покататься на оленях.