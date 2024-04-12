Трое россиян совершили прыжок на Северный полюс из стратосферы

Трое россиян впервые в мире спрыгнули на Северный полюс из стратосферы

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Россияне первыми в мире совершили стратосферный прыжок с высоты более 10 тыс. м на Северный полюс, сообщили ТАСС в пресс-службе RuVDS.

Рекорд установили летчик-космонавт, Герой России Михаил Корниенко, летчик-инструктор Александр Лынник и основатель аэрокосмической лаборатории «Стратонавтика» Денис Ефремов.

Они спрыгнули с борта Ил-76, провели в свободном падении около двух минут и раскрыли парашюты на высоте 1 км. Также с самолета сбросили оборудование для работы в экстремальных условиях, которое установят на дрейфующей льдине в Арктике.

Корниенко накануне рассказал «Роскосмосу», что на высоте 10 тыс. км температура воздуха составляет минус 55 градусов. У всех будут перчатки и обувь с подогревом, а также системы, подающие кислород, добавил он.

Перед полетом рекордсмены прошли комплексную подготовку, в частности, тренировались в барокамере — помещении, где искусственно создается пониженное или повышенное давление.