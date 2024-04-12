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Политика ,  
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СК установил личности убитых в Нальчике боевиков

СК установил личности убитых в Нальчике боевиков, оба — жители КБР

Следственное управление Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии сообщило, что личности двух боевиков, которые были убиты в ходе проведения контртеррористической операции утром 11 апреля, установлены. Как сообщает «РБК Кавказ», экстремистами оказались жители Кабардино-Балкарии 1997 и 2004 годов рождения.

Режим контртеррористической операции действовал с 5 до 10 утра на части территории городского округа Нальчик и Черекского муниципального района. Двое подозреваемых в причастности к террористической деятельности были заблокированы в доме в садовом товариществе «Насып».

СК установил личности убитых в Нальчике боевиков
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На предложение сдаться они ответили отказом и открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Две недели назад, в конце марта, режим КТО вводили в Махачкале и Каспийске. В нескольких квартирах были заблокированы вооруженные люди, а жителей ближайших домов эвакуировали. Троих человек задержали. По данным Национального антитеррористического комитета, они планировали совершить теракты.

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Теги
Нальчик КТО боевики
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Общество
В Нальчике убили двух боевиков
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Спецназ заблокировал боевиков в квартирах в Махачкале и Каспийске
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