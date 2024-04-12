Ранившего полицейских ножом в Уфе заподозрили в наркомании

МВД: ранивший полицейских ножом в Уфе был под действием наркотиков

Мужчина, который ранил ножом себя и двух полицейских в Уфе, по предварительным данным, находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом сообщило управление МВД по Башкортостану в телеграм-канале.

Нападавшего задержали на улице Карла Маркса в Уфе утром 12 апреля. По данным СК, инцидент произошел в сквере имени Мустая Карима.

Очевидцы сообщили полиции, что мужчина в наркотическом опьянении с ножом в кармане пристает к прохожим. Когда полицейские прибыли на место, он держал нож в руках, вел себя агрессивно и угрожал нанести себе телесные повреждения, заявили в МВД.

Мужчину удалось успокоить, однако впоследствии он вновь выхватил нож и начал размахивать им. Полицейские потребовали от него остановиться и произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. Мужчина не реагировал, и его скрутили. При задержании он нанес ножевые ранения себе и двум полицейским.

Нападавшего и одного из силовиков госпитализировали, второму полицейскому оказали помощь на месте.

Задержанным оказался житель Уфы 1995 года рождения, его мотивы пока не установлены, добавили в МВД.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.