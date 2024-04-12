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В Петербурге задержали за взятку замглавы Василеостровского района

В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

В Санкт-Петербурге задержали заместителя главы администрации Василеостровского района Владлена Родионова, который требовал от руководителя коммерческой организации взятку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На своей должности Родионов отвечает за регулирование ЖКХ и строительства в Василеостровском районе. Чиновник требовал от гендиректора коммерческой организации взятку за «общее покровительство деятельности по управлению многоквартирными домами, способствование положительному решению вопросов взаимодействия с государственными и правоохранительными органами, а также лоббирование интересов компании».

Однако руководитель компании не стала передавать деньги и сообщила о требовании взятки в полицию.

С января по апрель 2024 года Родионов и гендиректор организации несколько раз обсуждали размер взятки и в итоге договорились о 6 млн 750 тыс. руб., выплачивать ее компания должна была ежемесячно по 750 тыс. руб. до конца года.

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11 апреля в отеле на Биржевом переулке руководитель компании передала чиновнику взятку за два месяца в размере 30 тыс. руб. и муляж денег на сумму 1 млн 470 тыс. руб., после чего его задержали.

Против Родионова возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 15 лет.

По данным «Фонтанки», Родионов начал работать в администрации Василеостровского района в 2018 году. До этого он возглавлял «Жилищное Агентство Кронштадтского района».

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Теги
Санкт-Петербург Василеостровский район взятка задержание
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