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Адвокат Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в автоаварии

Адвокат Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в автопроисшествии

Бывший адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб, сообщил на своей странице в «ВКонтакте» лечебно-реабилитационный центр «Феникс», в котором он работал юристом.

«Юрист Феникса, специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом», — отметили в «Фениксе».

Как сообщила ТАСС главврач клиники Ольга Бухановская, Хабибулин погиб в автопроисшествии под Луганском по дороге в Ростов-на-Дону. «Точные причины гибели, ДТП это или проблемы со здоровьем, нам пока не известны, родственники завтра утром выезжают туда», — добавила Бухановская.

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Чикатило совершил более 40 убийств. С его собственных слов, он убил 55 человек, в обвинительном заключении указано другое число — 53 жертвы. Чикатило арестовали в 1990 году. Ростовская областная коллегия адвокатов выбрала Марата Хабибулина в качестве адвоката убийцы. Процесс начался в апреле 1992 года, серийного убийцу расстреляли спустя два года после смертного приговора.

Муж Бухановской Александр в 1992 году открыл собственную клинику «Феникс», куда на работу юристом устроился Хабибулин. Бухановский участвовал в процессе Чикатило экспертом: он составил психологический портрет преступника.

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