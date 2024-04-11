В Петербурге мужчина угодил в больницу после имитации секса с елкой

В Петербурге мужчина угодил в больницу после имитации секса с елкой

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Санкт-Петербурге мужчину с помощью полиции госпитализировали в отделение токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе после имитации полового акта с елкой в Невском районе. Об этом сообщает «Фонтанка», не называя источников информации.

Молодой человек разделся рядом с елкой на детской площадке на Дальневосточном проспекте, свидетельницей произошедшего стала семилетняя девочка, сообщает портал.

На поведение мужчины обратила внимание жительница Петербурга, которая и обратилась в полицию. По данным издания, тот находился в состоянии наркотического опьянения, у него также диагностировали сотрясение головного мозга, травмы груди и живота.

В результате молодого человека пришлось госпитализировать.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на полицию сообщил, что в отношении мужчины решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Осенью 2021 года блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его девушку Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам тюрьмы за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Блогеру также выписали протокол о нарушении правил въезда в Россию.

Молодых людей обвинили по ч. 1 ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).