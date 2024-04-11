 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Петербурге мужчина угодил в больницу после имитации секса с елкой

В Петербурге мужчина угодил в больницу после имитации секса с елкой
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Санкт-Петербурге  мужчину с помощью полиции госпитализировали в отделение токсикологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе после имитации полового акта с елкой в Невском районе. Об этом сообщает «Фонтанка», не называя источников информации. 

Молодой человек разделся рядом с елкой на детской площадке на Дальневосточном проспекте, свидетельницей произошедшего стала семилетняя девочка, сообщает портал.  

На поведение мужчины обратила внимание жительница Петербурга, которая и обратилась в полицию. По данным издания, тот находился в состоянии наркотического опьянения, у него также диагностировали сотрясение головного мозга, травмы груди и живота.

В результате молодого человека пришлось госпитализировать.

Телеграм-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на полицию сообщил, что в отношении мужчины решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Блогер получил 10 месяцев за имитацию секса у храма Василия Блаженного
Общество
Руслан Бобиев и Анастасия Чистова

Осенью 2021 года блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его девушку Анастасию Чистову приговорили к десяти месяцам тюрьмы за провокационное фото на фоне храма Василия Блаженного на Красной площади. Блогеру также выписали протокол о нарушении правил въезда в Россию.

Молодых людей обвинили по ч. 1 ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Санкт-Петербург елка задержание
Материалы по теме
Блогер получил 10 месяцев за имитацию секса у храма Василия Блаженного
Общество
В Москве задержали блогера после «провокационного» фото на фоне храма
Общество
Сделавшего «провокационное» фото на фоне храма блогера выдворят из России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 100,68 (-0,55) Инвестиции, 16:38 Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 93,72 (+0,5) Инвестиции, 16:38
«Маер» показал на своих экранах запуск ракеты «Ангара-А5» Пресс-релиз, 16:42
Сибирь, а не Сочи: глобальное потепление может перевернуть рынок жилья Pro, 16:41
ФСБ рассекретило документы о преступлениях нацистов в Смоленской области Политика, 16:36
Костин рассказал о росте отказов в платежах от дружественных банков Финансы, 16:29
КС поручил ввести запрет на снос здания до завершения судебных споров Недвижимость, 16:29
Глава Белоруссии заявил об идее «Космос наш!» после полета Василевской Технологии и медиа, 16:20
Губернатор Оренбургской области рассказал, куда двинется волна паводка Политика, 16:17
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
Назвавший судей опоссумами Юран отделался условной дисквалификацией Спорт, 16:11
Страховка по вкладам может вырасти до ₽2 млн: как работает система сейчас Инвестиции, 16:10
В Москве в Южном порту откроют причал для водного электротакси Недвижимость, 15:55
Чиновник из Башкирии на фоне паводков спел про «пылкий порыв весны» Общество, 15:55
Минфин выразил беспокойство ситуацией с изъятием акций у миноритариев Инвестиции, 15:54
CNN узнал детали плана Трампа по Украине Политика, 15:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:53