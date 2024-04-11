МВД задержало хакеров, укравших секретные данные IT-компании

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

Сотрудники МВД задержали хакеров, которые распространили охраняемые законом сведения «одной из крупнейших российских IT-компаний», сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В городах Ростове-на-Дону и Сочи полицейские задержали двоих подозреваемых», — написала она в телеграм-канале, уточнив, что у них изъяли системные блоки, электронные носители информации, телефоны, сим-карты и другие предметы.

По словам Волк, фигуранты скопировали более 600 тыс. записей с персональными данными работников сервисной службы, а после разместили их для продажи в теневом сегменте Интернета.

Против них завели дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК) и незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК). По обеим статьям грозит до семи лет заключения. Фигурантам предъявили обвинения и оставили под подпиской о невыезде.

В конце февраля МВД задержало троих участников хакерской группировки SugarLocker, которая прикрывалась фирмой по разработке приложений и интернет-магазинов. Они распространяли вредоносное ПО, создавали фишинговые сайты и «нагоняли трафик пользователей на популярные в России и СНГ мошеннические схемы».