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В Новой Москве появится ЖК со встроенным детсадом

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба правительства Москвы
Фото: пресс-служба правительства Москвы

До конца 2026 года в поселении Московский, который относится к Новой Москве, планируется ввести в эксплуатацию два корпуса жилого комплекса со встроенным детским садом на 200 мест. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Проект представляет собой редкий случай, когда социальный объект является не отдельно стоящим зданием, но в прямом смысле интегрирован в жилой квартал — а именно, пристроен к одному из возводимых корпусов. Площадь детского сада составит 2,7 тыс. кв. м, а в безопасном внутреннем дворе запланированы детские и спортивные площадки.

Указанные корпуса относятся к жилому комплексу «Филатов Луг» и обеспечат комфортное проживание для 903 семей. Работы ведутся по адресу: дом Картмазово, участок 16/1, где корпус № 5 на 22 тыс. кв. м предполагается сдать во втором квартале 2026 года, а корпус № 6 на 51 тыс. кв. м — в четвертом квартале того же года. Строительством занимается ГК «Инград», а по завершении работ социальный объект будет передан в муниципальную собственность.

Владимир Жидкин, глава департамента развития новых территорий Москвы, подчеркнул, что при планировании застройки уделяется внимание созданию полноценной инфраструктуры. Это, по его мнению, способствует росту привлекательности новых территорий и их устойчивому развитию, что подтверждается увеличением численности населения Новой Москвы.

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Теги
Новая Москва детский сад строительство жилья Андрей Бочкарев Москва
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