В новом ЖК в районе Метрогородок появятся общественные огороды

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В жилом комплексе «Метроном», который возводится на востоке столицы, помимо уже привычных детских и спортивных площадок, озеленения будет предусмотрен новый вид благоустройства — общественные огороды. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На территории вблизи домов выделены два участка для огородов, где жители смогут выращивать овощи и зелень. Это нововведение призвано улучшить экологическую обстановку, создать уют во дворах, а также способствовать формированию дружелюбного и ответственного сообщества среди жильцов, подчеркивают в столичной мэрии.

Для удобства жителей в общественных огородах будут установлены ящики для инвентаря и резервуары для воды. Такие огороды станут не только источником свежих продуктов, но и местом общения и отдыха для жителей ЖК, способствуя укреплению социальных связей: «На базе такой инфраструктуры могут формироваться устойчивые сообщества, которые, что крайне важно, будут испытывать совсем другую ответственность за территорию», — подчеркивает вице-мэр Бочкарев.