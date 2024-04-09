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Ракова анонсировала программу капремонта столичных школ

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Вслед за масштабной программой капремонта и переоборудования московских поликлиник столичные власти запускают процесс обновления школ. Уже в 2024 году в новую программу войдут 50 школ, а со следующего года город надеется успевать ремонтировать по 100 школ ежегодно. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Многие школьные здания Москвы были построены десятилетия назад, и они уже серьезно устарели как морально, так и физически, — пояснила вице-мэр. — Мы хотели бы сформировать совершенно новое образовательное пространство, которое соответствовало бы сегодняшним возможностям, адаптировалось под потребности детей разного возраста и позволяло ребятам позитивно себя чувствовать в этой среде».

В связи с этим, отметила Ракова, власти Москвы совместно с экспертами разработали новый стандарт московских школ (подобно единому стандарту городских поликлиник для предыдущей программы). Теперь же один из ключевых вызовов — как обеспечить временный переезд учеников в новое здание максимально комфортно и бесшовно. «Но мы совместно с директорами школ и с родительским сообществом эти технологии отрабатываем», — заверила вице-мэр.

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Теги
образование школы московская школа Анастасия Ракова департамент образования
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