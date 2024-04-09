Беспилотник отловил пересечение двойной сплошной в Тирасполе. Видео

Video

В столице Приднестровья Тирасполе автомобиль Volkswagen пересек двойную сплошную в нарушение правил дорожного движения. Это зарегистрировал квадрокоптер Госавтоинспекции (ГАИ).

Дрон запустили накануне, 8 апреля, над улицей Карла Либкнехта, возле магазина «Манго». Тогда же было зарегистрировано нарушение. По данным полиции, за рулем находилась женщина. Ее нашли и привлекли к административной ответственности по ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) республики.

Ч. 1 ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Приднестровья, по которой привлекли к ответственности водителя, предусматривает наказание в виде штрафа в эквиваленте около 450 российских рублей.

Дрон ГАИ может с большой высоты регистрировать нарушение правил дорожного движения и машину, которая это допустила, рассказали в МВД Приднестровья. Он также способен отследить маршрут движения автомобиля. Все данные инспекторам ДПС передает оператор беспилотника.