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Технологии и медиа ,  
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Беспилотник отловил пересечение двойной сплошной в Тирасполе. Видео

МВД Приднестровья показало кадры фиксации с дрона пересечения двойной сплошной

Беспилотник отловил пересечение двойной сплошной в Тирасполе. Видео
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В столице Приднестровья Тирасполе автомобиль Volkswagen пересек двойную сплошную в нарушение правил дорожного движения. Это зарегистрировал квадрокоптер Госавтоинспекции (ГАИ).

Дрон запустили накануне, 8 апреля, над улицей Карла Либкнехта, возле магазина «Манго». Тогда же было зарегистрировано нарушение. По данным полиции, за рулем находилась женщина. Ее нашли и привлекли к административной ответственности по ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) республики.

Ч. 1 ст. 12.17 Кодекса об административных правонарушениях Приднестровья, по которой привлекли к ответственности водителя, предусматривает наказание в виде штрафа в эквиваленте около 450 российских рублей.

Дрон ГАИ может с большой высоты регистрировать нарушение правил дорожного движения и машину, которая это допустила, рассказали в МВД Приднестровья. Он также способен отследить маршрут движения автомобиля. Все данные инспекторам ДПС передает оператор беспилотника.

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Теги
Приднестровье двойная сплошная нарушение беспилотники нарушение ПДД
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