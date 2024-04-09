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Покушение на Чибиса ,  
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Губернатор Чибис показал, как он начал ходить после операции. Видео

Губернатор Мурманской области Чибис показал, что начал ходить после операции
Сюжет
Покушение на Чибиса

Губернатор Чибис показал, как он начал ходить после операции. Видео
Video

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен в результате нападения мужчины с ножом, показал, что начал вставать с кровати и ходить по палате после операции. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — написал Чибис.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава региона выходил из здания ДК «Строитель», где встречался с жителями Апатитов, когда мужчина ранил его ножом в живот.

Врачи оценили состояние Чибиса как тяжелое, его перевели в Мурманскую областную клиническую больницу. Нападавшего Александра Быданова задержали. Свои действия он объяснил неприязнью к губернатору. Мужчину арестовали по статье о покушении на убийство, он обещал извиниться за нападение.

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Теги
Андрей Чибис Мурманская область нападение покушение
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