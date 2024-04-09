Губернатор Чибис показал, как он начал ходить после операции. Видео

Video

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен в результате нападения мужчины с ножом, показал, что начал вставать с кровати и ходить по палате после операции. Видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю все, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим», — написал Чибис.

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Глава региона выходил из здания ДК «Строитель», где встречался с жителями Апатитов, когда мужчина ранил его ножом в живот.

Врачи оценили состояние Чибиса как тяжелое, его перевели в Мурманскую областную клиническую больницу. Нападавшего Александра Быданова задержали. Свои действия он объяснил неприязнью к губернатору. Мужчину арестовали по статье о покушении на убийство, он обещал извиниться за нападение.